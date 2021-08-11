На 960 млн долларов вырос портфель золота в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об увеличении портфеля золота в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы в июле т.г. составили 35 млрд долларов США, незначительно снизившись с начала месяца. Портфель золота вырос на 960 млн долларов США в основном в результате месячного прироста стоимости золота на фоне неопределенности перспектив мировой экономики», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, активы в свободно конвертируемой валюте изменились, преимущественно, за счет снижения корреспондентских счетов и депозитов в иностранной валюте банков второго уровня на 655 млн долларов США и выплаты госдолга на 126 млн долларов США.

«В целом, валовые международные резервы составили 91,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 500 млн долларов США», - заключил спикер.



