На 95% выполнен план по вакцинации против COVID-19 в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области вакцинированы против коронавируса более 700 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Департамент здравоохранения ВКО, в регионе прошли полный курс вакцинации против COVID-19 713 тысяч человек. Первым компонентом привиты 840 тысяч человек. В области имеется три вида вакцины: «Спутник V»; «QazVac» и «Sinopharm».

«С 1 февраля в область было доставлено около 1,7 млн доз вакцины против коронавируса. В том числе, первого компонента 868 тысяч доз, второго компонента 831 тысяча доз. В настоящее время на прививочных пунктах осталось 28 тысяч доз первого компонента, примерно 118 тысяч доз второго компонента», – говорится в сообщении.

По плану, в ВКО должно быть вакцинировано 747 тысяч жителей. Таким образом, в регионе план по вакцинации выполнен на 95%.