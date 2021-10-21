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    15:34, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 95% выполнен план по вакцинации против COVID-19 в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области вакцинированы против коронавируса более 700 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Департамент здравоохранения ВКО, в регионе прошли полный курс вакцинации против COVID-19 713 тысяч человек. Первым компонентом привиты 840 тысяч человек. В области имеется три вида вакцины: «Спутник V»; «QazVac» и «Sinopharm».

    «С 1 февраля в область было доставлено около 1,7 млн доз вакцины против коронавируса. В том числе, первого компонента 868 тысяч доз, второго компонента 831 тысяча доз. В настоящее время на прививочных пунктах осталось 28 тысяч доз первого компонента, примерно 118 тысяч доз второго компонента», – говорится в сообщении.

    По плану, в ВКО должно быть вакцинировано 747 тысяч жителей. Таким образом, в регионе план по вакцинации выполнен на 95%.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
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