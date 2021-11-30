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На 94,6 % выполнен план вакцинации от COVID-19 в Жамбылской области

30 Ноября 2021 02:43
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На 94,6 % выполнен план вакцинации от COVID-19 в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили в областном акимате на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как напомнили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе проводится иммунизация вакциной Comirnaty BioNTech/Pfizer, поставлено 40 950 доз вакцины, будут прививаться дети 12 - 17 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы. Через 21 - 28 дней проводится второй этап вакцинации.

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев проинформировал, что на 27 ноября в области зарегистрировано 21 285 пациентов с COVID-19. «Санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной. За последнюю неделю не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID-19», - сообщил Асет Калиев.

Вакцинации в Жамбылской области подлежат 631 300 человек старше 18 лет. План прививок выполнен на 94,6 процента. Реакций и осложнений нет.

С 1 февраля в Жамбылскую область поставлено вакцин против COVID-19 на 1 тур – 621 895 доз и 2 тур – 583 360 доз. В том числе «Спутник V» 1 компонент 421 795 доз и 2 компонент 383 260 доз. «QazVac» поступило 167 200 доз на 83 600 человек, «CoronaVac» - 34 тысячи доз на 17 тысяч человек, «Hayat-Vax» - 60 тысяч доз на 30 тысяч человек, Синофарм VeroCell - 139 тыс. доз на 69 500 человек, рассказал руководитель областного управления здравоохранения.

По его словам, проведение прививочной работы против коронавирусной инфекции в Жамбылской области продолжается. Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения. Вакцинацию подростков проводят только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей. Вакцинация пройдет в медпунктах 441 учреждения образования региона.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил продолжить проведение прививочной кампании, а также держать на особом контроле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Галина Скрипник

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