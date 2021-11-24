На 93 процента выполнен план вакцинации от COVID-19 в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стабилизируется эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, регион стабильно находится в «зеленой» зоне.

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, регион стабильно находится в «зеленой» зоне.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной. По данным на 23 ноября, в Жамбылской области зарегистрировано 21 234 больных COVID-19. По области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18 лет, вакцинировано против коронавирусной инфекции однократно 587 245 человек. План прививок выполнен на 93 процента. С 1 февраля по 22 ноября в Жамбылскую область поставлено вакцин против COVID-19 на первый тур – 621 895 доз, и на второй тур – 583 360 доз. В том числе «Спутник V»: первый компонент - 421 795 доз и второй компонент - 383 260 доз. QazVac поступило 167 200 доз на 83 600 человек, CoronaVac - 34 тысячи доз на 17 тысяч человек, Hayat-Vax - 60 тысяч доз на 30 тысяч человек, VeroCell - 139 тысяч доз на 69 500 человек», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

Всего на 23 ноября вакцинированы 17 791 медработник (3%), 28 963 работника образования (5%), 13 361 сотрудник силовых структур (2,3%), 6 536 госслужащих (1,1%), 13 521 студент (2,3%), 1 281 человек в социальных учреждениях - персонал и контингент (0,2%), 69 734 человека с хроническими заболеваниями (11,8%), 436 058 лиц других категорий (74,2%).

Из 587 245 человек однократно привитых второй тур вакцинации получили 483 326 человек (76,6%). Первым туром вакцинации Pfizer охвачено 445 человек (0,3% от подлежащих вакцинации лиц). В том числе привито 374 подростка, 33 беременных и 38 кормящих женщин. Реакций и осложнений нет.

«В нашей области вакциной Pfizer планируется вакцинировать 139 230 человек, из них 92 960 человек - подростки в возрасте 12 - 17 лет и 46 270 беременные и кормящие женщины. Проведение прививочной работы против коронавирусной инфекции в Жамбылской области продолжается», - пояснил Асет Калиев.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане проводится вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На днях стартовала иммунизация вакциной Comirnaty BioNTech/Pfizer, в Жамбылскую область поставлено 40 950 доз вакцины, будут прививаться подростки 12 - 17 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы. Через 21 - 28 дней проводится второй этап вакцинации. Идет информационно-разъяснительная работа среди населения. Вакцинацию подростков проводят только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей. Вакцинация пройдет в медпунктах 441 учреждения образования региона.



