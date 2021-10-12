На 91 млн тенге оштрафованы нарушители карантинного режима в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мобильными мониторинговыми группами и местной полицейской службой по выявленным нарушениям карантинного режима было наложено 912 штрафов на общую сумму более 91 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

В частности, на объекты общепита было составлено 229 протоколов на сумму более 32 млн тенге.

«Нарушения выявляются чаще всего на таких объектах как рестораны, магазины, торговые дома. За последнюю неделю, с 4 октября, к нам поступило семь материалов по нарушениям карантинного режима. К нарушителям ограничительных мер на прошлой неделе были приняты административные меры. Так, за проведение торжественных мероприятий наложены штрафы на ресторан «Колизей», базу отдыха «Солнечный». За нарушение карантинного режима торговые дома «Астана», «Да Винчи», «Табыс», «Мәдениет», «Нурдаулет», «Арай» и караоке-клуб «Золото» привлечены к административной ответственности. Также выданы предписания об устранении нарушений», - отметили в ведомстве.



