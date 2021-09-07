На 90% готова к отопительному сезону Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уровень подготовки к предстоящему отопительному сезону городов и районов Карагандинской области составляет 90%. Всего же необходимо подключить к теплу 6 925 многоэтажных жилых домов и 1 350 социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О готовности региона к зимнему периоду говорили на аппаратном совещании в онлайн-формате под председательством акима области Жениса Касымбека.

Сегодня на всех станциях региона продолжаются плановые капитальные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании. Подготовка энергокомплексов, социальных объектов и объектов ЖКХ проходит по утверждённому плану.

«На восьми энергоисточниках предусмотрен ремонт 26 котлов и 15 турбин. Ведутся работы по подготовке 72 котельных, 693 автономных систем отопления, 115 км тепловых сетей, 3 300 км электросетей, 310 км водопроводных и канализационных сетей. Уже завершены работы на 10 котлах и 6 турбинах. В ремонте 13 котлов и ещё 6 турбин», – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

Все станции заключили договоры на поставку угля. Топливо приходит на угольные склады. Необходимый запас есть. На предстоящий осенне-зимний период будет заготовлено порядка 4 млн тонн угля.

Глава региона поручил обеспечить своевременный завоз угля в бюджетные организации, в первую очередь в организации образования и медучреждения.

Власти также призывают карагандинцев запасаться топливом уже сейчас.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону акимы городов и районов области держат на постоянном контроле.

«Осталось совсем немного времени до начала отопительного сезона. Нужно в срок завершить всё, что было намечено. Всем акимам и руководителям областных управлений необходимо закончить ремонтные работы на объектах жизнеобеспечения», – подчеркнул Женис Касымбек.