На 90% готова к отопительному сезону Карагандинская область
О готовности региона к зимнему периоду говорили на аппаратном совещании в онлайн-формате под председательством акима области Жениса Касымбека.
Сегодня на всех станциях региона продолжаются плановые капитальные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании. Подготовка энергокомплексов, социальных объектов и объектов ЖКХ проходит по утверждённому плану.
«На восьми энергоисточниках предусмотрен ремонт 26 котлов и 15 турбин. Ведутся работы по подготовке 72 котельных, 693 автономных систем отопления, 115 км тепловых сетей, 3 300 км электросетей, 310 км водопроводных и канализационных сетей. Уже завершены работы на 10 котлах и 6 турбинах. В ремонте 13 котлов и ещё 6 турбин», – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
Все станции заключили договоры на поставку угля. Топливо приходит на угольные склады. Необходимый запас есть. На предстоящий осенне-зимний период будет заготовлено порядка 4 млн тонн угля.
Глава региона поручил обеспечить своевременный завоз угля в бюджетные организации, в первую очередь в организации образования и медучреждения.
Власти также призывают карагандинцев запасаться топливом уже сейчас.
Подготовку к предстоящему отопительному сезону акимы городов и районов области держат на постоянном контроле.
«Осталось совсем немного времени до начала отопительного сезона. Нужно в срок завершить всё, что было намечено. Всем акимам и руководителям областных управлений необходимо закончить ремонтные работы на объектах жизнеобеспечения», – подчеркнул Женис Касымбек.