На 90% готов первый в Жамбылской области горнолыжный курорт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершается строительство горнолыжного курорта в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 70 километрах от города Тараза, в 20-ти километрах от села Бауыржана Момышулы, райцентра Жуалынского района, и в ста километрах от Шымкента возводится горнолыжный комплекс «Каралма».

Географически благоприятное расположение будущего курорта, природные красоты, возможности длинных спусков – всё это делает весьма заманчивыми перспективы развития этого туристического объекта.

Совершенно новый для региона объект туризма предназначен для круглогодичного использования, для зимнего и летнего спортивного отдыха в одном из красивейших природных мест южного Казахстана - Жуалынском районе.

Это первый в жамбылском регионе проект по строительству горнолыжного комплекса «Каралма» на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы.

Еще не так давно эта местность была совершенно безлюдной и нетронутой цивилизацией, но уже построена капитальная автомобильная дорога, возведены кемпинги. Проложены горнолыжные трассы, натянута канатная дорога, сооружается вся необходимая инфраструктура.

Оборудование для канатной дороги поставлено из Австрии, работы по монтажу и установке канатной дороги проводят квалифицированные специалисты из России.

С вершины горы проложена горнолыжная трасса протяженностью 2 500 метров. Проработана схема канатных дорог и горнолыжных трасс «Каралмы» общей протяженностью спусков 30 км.

Высоты горных вершин составляют 1 400 – 3 200 метров над уровнем моря. Верхней точкой является гора Камалган высотой 3 200 метров. Длина и ширина склонов достаточна для размещения комфортных горнолыжных трасс, здесь преобладают уклоны с перспективой трасс в «синем» и «зеленом» диапазонах. То есть это не сложные и опасные спуски, а вполне приемлемые для начинающих лыжников, особенно для жамбылцев, ведь до сих пор большинство из них никогда в жизни не стояли ни на лыжах, ни на коньках из-за довольно редкого появления в регионе снега.

Обычно в мире предпочитают катание на лыжах на длинных трассах. В Казахстане такие горно-лыжные курорты, как Медео, Чимбулак, Щучинск имеют короткие дистанции. Но «Каралма» может предоставить длинные трассы протяженностью чуть меньше спусков «Красной поляны» в Сочи.

«Каралма» расположилась на площади в 68 гектаров. Ожидается, что горнолыжный комплекс встретит любителей зимних видов спорта уже в конце 2022 года. Ландшафт Каралмы подходит как для горнолыжного спорта в зимний период, так и для конных прогулок летом. Из видов летнего отдыха здесь предполагается развивать велотуризм, дельтапланеризм, рыбалку, На территории горнолыжного курорта можно будет получить лечение саумалом, кумысом.

Климат здесь летом умеренно жаркий и сухой при температуре плюс 30 градусов, а зимой — 15-20 градусов мороза, снег лежит с декабря по март, при этом толщина снежного покрова 1,2 метра.

Объекты горнолыжного курорта «Каралма» возводятся в рамках государственно-частного партнерства.

По словам частного инвестора Меирбека Жунусова, на сегодняшний день на сооружение туристического объекта направлено более 4 млрд тенге частных средств, кредитных источников банков второго уровня и других ресурсов.

«Сейчас здесь завершено 90% основных строительных работ. От международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай до горнолыжной базы проложено около 8 километров автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, гаража на пять машин, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания, проложены внутриквартальный газопровод и освещение», - рассказал он.

Из-за пандемии коронавируса и перебоев с поставками строительство несколько приостановилось, но теперь здесь вновь кипит работа. Кроме того, в последние два года произошло небольшое отставание в темпах строительных работ из-за выпадения меньшего, чем в прежние годы, количества снега в предгорьях.

«Посоветовавшись со специалистами, мы решили, что необходима установка по созданию искусственного снега из воды. Кроме того, необходимо приобрести снегоуборочные пушки и ратраки. Для полного завершения строительства дополнительно требуется еще 1 млрд тенге. Эту сумму предполагается восполнить за счет кредитных ресурсов частных инвесторов и банков второго уровня», - отметил инвестор.

Для производства искусственного снега, наряду с местными источниками, планируется также перерабатывать и утилизировать отработанные сточные воды.

«В прошлом 2021 году в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» были получены кредитные средства на сумму 488 млн тенге, построены и введены в эксплуатацию водопровод, канализационные системы, водозаборы, фильтровально-очистные площадки», - добавил Меирбек Жунусов.

Новый жамбылский курорт сможет принимать до четырех тысяч человек. Ожидается появление сопутствующего бизнеса – общественное питание, транспорт, сфера услуг получат резкий толчок к развитию. Экономику региона оживят создание рабочих мест для жителей Жуалов и налоговые поступления в бюджет Жуалынского района.

По оценке специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Здесь возможен широкий спектр оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров. В регионе функционируют 44 турфирмы, 150 гостиниц, юрточный городок, восемь зон отдыха, 10 детских оздоровительных лагерей, 5 санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.