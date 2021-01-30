На 9 млн тенге обманула жительниц Талдыкоргана серийная мошенница

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Серийная мошенница обманула на девять миллионов тенге жительниц Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В январе в полицию Талдыкоргана обратилось 19 потерпевших с заявлениями в отношении 52-летней горожанки, которая путем обмана завладела их деньгами в общей сумме 9 253 000 тенге. Все обращения зарегистрированы в ЕРДР по ст.190 ч.1 УК РК. Затем действия подозреваемой были переквалифицированы по признаку неоднократности на ст.190 ч.3 п.4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая обещала женщинам представить за определенную плату квартиры по государственной программе. При этом суммы варьировались от 150 до 805 тысяч тенге. Полученные деньги она расходовала на собственные нужды. В отношении подозреваемой суд на период досудебного расследования, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Если кто-то еще пострадал от мошенников по аналогичной схеме, мы просим незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший участок», – отметил заместитель начальника УП города Талдыкоргана Сагыныш Абдраимов. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается.

