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На 9 млн тенге обманула мошенница жителей Улытауской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Мая 2023, 02:11
На 9 млн тенге обманула мошенница жителей Улытауской области

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Женщина, обещая решить финансовые проблемы, вводила в заблуждение жителей Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ОП города Сатпаева с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний горожанин.

Выяснилось, что по разным причинам у мужчины были арестованы банковские счета. В соцсетях его заинтересовало объявление женщины, которая за определенный процент пообещала решить возникшие вопросы.

Мужчина поверил ей и перечислил за еще не оказанные услуги 65 тысяч тенге. После этого посредник перестала выходить на связь.

«Полицией задержана 29-летняя подозреваемая, которая дала признательные показания. Полицейские установили причастность женщины к 28 аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба - 9 млн тенге», - сообщили в полиции.

Дело передано в суд.


Мошенничество   Улытауская область  
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