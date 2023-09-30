На 9 лет осудили водителя автобуса, по вине которого погибли 2 человека в Караганде

Водителя городского автобуса, по вине которого погибли 2 человека, суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Также ему нельзя будет садиться за руль 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казыбекбийским районным судом города Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью 5 лицам, средней тяжести вреда здоровью 12 лицам, легкий вред здоровью 8 лицам».

25 ноября 2022 года примерно в 09:18 часов водитель автобуса маршрута №146, при съезде с моста в районе ДСК по проспекту С. Сейфуллина города Караганды выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом маршрута № 41.

В результате от полученных травм водитель №41 автобуса скончался. Также при ДТП погибла студентка. 5 пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, 12 пассажирам – вред средней тяжести, еще 8 человек получили легкий вред здоровью.

Суд во время заседания учел совокупность доказательств и показания потерпевших и очевидцев ДТП. Основываясь на изложенном, суд признал водителя автобуса №146 виновным по ст.345 ч.4 УК.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Потерпевшая сторона просила - назначить максимальное наказание.

Сторона защиты просила оправдать водителя.