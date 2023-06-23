На 9,3% вырос за год индекс цен на социально значимые продукты в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю не изменился, а в годовом выражении повысился на 9,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 20 июня 2023 года/:

Гречка – 365 тг/кг;

Мясо кур – 1223 тг/кг;

Морковь – 184 тг/кг.