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На 9,3% снизилась смертность от несчастных случаев на производстве в Казахстане

22 Июля 2021 10:31
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На 9,3% снизилась смертность от несчастных случаев на производстве в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, в первом полугодии т.г. в результате несчастных случаев на производстве пострадал 691 работник, 78 из которых погибли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

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Таким образом, уровень производственного травматизма вырос 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 6 месяцев прошлого года пострадали 672 человека). При этом смертность от производственного травматизма снизилось на 9,3% (за 6 месяцев 2020 года на производстве погибли 86 человек).

Как и ранее, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 139 человек), Восточно-Казахстанской (82 человека), Актюбинской (56 человек), Павлодарской (54 человека), Костанайской (49 человек), Туркестанской (37 человек) областях и г. Алматы (42 человека).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 134 человека (19,4%) и строительной отрасли – 80 человек (11,6%).


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#Происшествия   #Минтруда РК  
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