На 9,2% за неделю снизилось количество зараженных коронавирусом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю на 9,2% снизилось количество зараженных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, за прошедшие сутки выявлен коронавирус у 35 человек, 25 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день амбулаторное лечение проходит 791 человек, в стационарах лечатся 252 пациента. В том числе, 155 больных находятся в модульном стационаре, 52 в областной инфекционной больнице. В тяжелом состоянии 25 пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких нет.

По данным управления, с начала года заболели 2 866 детей, из них 2 785 выздоровели, 81 ребенок находится на лечении.

С начала пандемии в области заболели 38 677 человек. В этом году выявлено 29 456 больных КВИ, из них 20 332 с симптомами заболевания.

В ЗКО вакцинировано первым компонентом 233 759 человек - 56% подлежащего вакцинации населения. В том числе, 211 834 человек привиты вторым компонентом.