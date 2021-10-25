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    05:06, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 9,2% за неделю снизилось количество зараженных коронавирусом в ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю на 9,2% снизилось количество зараженных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, за прошедшие сутки выявлен коронавирус у 35 человек, 25 пациентов выздоровели.

    На сегодняшний день амбулаторное лечение проходит 791 человек, в стационарах лечатся 252 пациента. В том числе, 155 больных находятся в модульном стационаре, 52 в областной инфекционной больнице. В тяжелом состоянии 25 пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких нет.

    По данным управления, с начала года заболели 2 866 детей, из них 2 785 выздоровели, 81 ребенок находится на лечении.

    С начала пандемии в области заболели 38 677 человек. В этом году выявлено 29 456 больных КВИ, из них 20 332 с симптомами заболевания.

    В ЗКО вакцинировано первым компонентом 233 759 человек - 56% подлежащего вакцинации населения. В том числе, 211 834 человек привиты вторым компонентом.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область
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