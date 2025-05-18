На 897 млн тенге оштрафовали компанию, основанную экс-акимом Атырауской области

По данным департамента экологии региона, компания допустила превышение предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

— По представлению прокуратуры Жылыойского района возбуждено административное дело по части 1 статьи 328 КоАП РК. По итогам рассмотрения ТОО «ANACO» признано виновным и оштрафовано на 897 024 322 тенге, — сообщили в ведомстве.

Компания обжаловала решение в специализированном административном суде Атырау, а затем — в областном суде.

— Оба суда оставили постановление без изменений. Штраф вступил в силу, сейчас ведётся процедура взыскания, — добавили в департаменте.

ТОО «ANACO» работает с 1994 года и занимается добычей нефти на месторождении Кырыкмылтык в Жылыойском районе.

Сагат Тугельбаев возглавлял Атыраускую область в 1992–1994 годах.