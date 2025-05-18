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    09:34, 18 Май 2025 | GMT +5

    На 897 млн тенге оштрафовали компанию, основанную экс-акимом Атырауской области

    Суд оштрафовал ТОО «ANACO», основанное бывшим акимом Атырауской области Сагатом Тугельбаевым, на 897 млн тенге за превышение норм выбросов в атмосферу, сообщает Kazinform.

    Нефть
    Фото: azertag.az

    По данным департамента экологии региона, компания допустила превышение предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

    — По представлению прокуратуры Жылыойского района возбуждено административное дело по части 1 статьи 328 КоАП РК. По итогам рассмотрения ТОО «ANACO» признано виновным и оштрафовано на 897 024 322 тенге, — сообщили в ведомстве.

    Компания обжаловала решение в специализированном административном суде Атырау, а затем — в областном суде.

    — Оба суда оставили постановление без изменений. Штраф вступил в силу, сейчас ведётся процедура взыскания, — добавили в департаменте.

    ТОО «ANACO» работает с 1994 года и занимается добычей нефти на месторождении Кырыкмылтык в Жылыойском районе.

    Сагат Тугельбаев возглавлял Атыраускую область в 1992–1994 годах.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Экология Нефть
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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