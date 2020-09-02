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На 88% готов к отопительному сезону Алматы
2 Сентября 2020 12:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Готовность Алматы к отопительному сезону составляет 88%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Если в целом взять, готовность к отопительному сезону энергокомплекса жилого фонда, объектов здравоохранения, объектов образования составляет 88% по городу Алматы. Готовность тепловых сетей - 85%, готовность электрических сетей - 82%, готовность газовых сетей - 100%», - сказал в ходе брифинга руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.
Он также отметил, что до 20 завершатся все испытания на теплосетях.
Между тем задолженность алматинцев за коммунальные услуги составляет 4,5 млрд тенге.
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