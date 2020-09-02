На 88% готов к отопительному сезону Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Готовность Алматы к отопительному сезону составляет 88%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в целом взять, готовность к отопительному сезону энергокомплекса жилого фонда, объектов здравоохранения, объектов образования составляет 88% по городу Алматы. Готовность тепловых сетей - 85%, готовность электрических сетей - 82%, готовность газовых сетей - 100%», - сказал в ходе брифинга руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

Он также отметил, что до 20 завершатся все испытания на теплосетях.

Между тем задолженность алматинцев за коммунальные услуги составляет 4,5 млрд тенге.