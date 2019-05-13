На 88,3 млрд тенге одобрены заявки по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» одобрено 7 633 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 10 мая 2019 года принято 12 830 заявок на получение займа на сумму 145,4 млрд тенге. Из них одобрено 7 633 заявки на предоставление займа на сумму 88,3 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.