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На 88,3 млрд тенге одобрены заявки по программе «7-20-25»
13 Мая 2019 19:00 113
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» одобрено 7 633 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 10 мая 2019 года принято 12 830 заявок на получение займа на сумму 145,4 млрд тенге. Из них одобрено 7 633 заявки на предоставление займа на сумму 88,3 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Жилье, Пять социальных инициатив,
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