На 86 участках были закрыты республиканские дороги в праздничные выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период праздничных выходных из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение для автотранспорта на 86 участках дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На первом месте по количеству закрытых участков находится Акмолинская область. Здесь движение было ограничено на 29 участках.

В Карагандинской области с 20 по 24 марта дороги закрывались 15 раз, в Восточно-Казахстанской области – 14. Стоит отметить, что за 5 дней в указанных регионах выпала месячная норма осадков.

Всего с начала зимнего периода движение для транспорта было ограничено на 997 участках республиканских трасс.

Напомним, с начала года из-за неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах республиканского значения было введено 539 ограничений для автотранспорта.