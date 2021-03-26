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    12:13, 26 Март 2021 | GMT +6

    На 86 участках были закрыты республиканские дороги в праздничные выходные

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период праздничных выходных из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение для автотранспорта на 86 участках дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    На первом месте по количеству закрытых участков находится Акмолинская область. Здесь движение было ограничено на 29 участках.

    В Карагандинской области с 20 по 24 марта дороги закрывались 15 раз, в Восточно-Казахстанской области – 14. Стоит отметить, что за 5 дней в указанных регионах выпала месячная норма осадков.

    Всего с начала зимнего периода движение для транспорта было ограничено на 997 участках республиканских трасс.

    Напомним, с начала года из-за неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах республиканского значения было введено 539 ограничений для автотранспорта.


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт
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