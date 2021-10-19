На 85% возросло число интернет-мошенничеств в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Криминогенную обстановку в Петропавловске обсудили на общественном совете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления полиции Петропавловск Жандос Мухатов назвал криминогенную обстановку в городе стабильной. Он рассказал о ситуации по основным видам преступлений и причинах роста по некоторым из них.

В этом году в городе зарегистрировали 10 убийств. Ж. Мухатов отметил, что преступления против личности являются наиболее резонансными. Совершаются убийства, в основном, на бытовой почве. Все раскрыты.

Увеличилось количество совершенных хулиганств – до 72 фактов. Полицейские связывают это с открытие увеселительных заведений. Люди начинают выяснять отношений после злоупотребления спиртными напитками. По словам Ж. Мухатова, в районе таких заведений в целях профилактики подобного рода преступлений усилили пешее патрулирование.

По кражам в целом существенных изменений не наблюдается. По квартирным – есть снижение, в то же время растет число краж мобильных телефонов. Но и здесь не все так однозначно. Из 220 зарегистрированных фактов краж около 100 не подтвердились. Нередко дети, потеряв мобильный телефон, говорят родителям о его краже. Последние же обращаются в полицию.

«По интернет-мошенничествам рост на 85% - с 247 до 464. Люди все чаще стали соершать покупать в режиме онлайн. Соответственно, возросло количество желающих обмануть. Нередко интернет-мошенники находятся не только за пределами области, но и страны. У нас создана специальная группа, которая занимается преступлениями в сфере информационных технологий», - сказал Ж. Мухатов.

Уличная преступность снизилась на 15%, преступления, совершенные в пьяном виде – на 22%. По преступлениям среди несовершеннолетних зарегистрировали 12 фактов, на один больше, нежели в прошлом году. Для профилактики проводят рейды по развлекательным заведениям и компьютерным клубам. За ночные прогулки детей к ответственности привлекли 528 законных представителей.

На учете в Петропавловске состоят 573 наркозависимых, из них один несовершеннолетний. Зарегистрировано с начала года три летальных случая передозировки наркотиками. Между тем полицейские считают, что цифры не отражают реальной картины. В последние годы торговля синтетическим наркотиками все больше переходит в интернет-пространство. Наркотики реализуют через мессенджеры и сайты. Полицейские выявили 82 таких ресурса и закрасили вместе с волонтерами 128 граффити-объявлений с рекламой сайтов.

Возросло количество дорожно-транспортных происшествий в городе. Три человека погибли, среди них один мотоциклист. Возросло количество наездов на пешеходов. По словам Ж. Мухатова, число аварий возросло из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.

Члены общественного совета считают, что нужно обратить внимание и на соблюдение правил пешеходами. Зачастую они буквально выскакивают под колеса автомобилей, не заботясь даже о собственной безопасности. Внимания требует и так называемая живая изгородь вдоль улиц, которая значительно осложняет выезд из прилегающих территорий и порой «прячет» пешеходов на нерегулируемых переходах.

«Какие меры принимаются по отношению к коммунальным службам, которые создают препятствия на дорогах, раскопки? И еще немаловажный аспект – зеленый щит. Обзорность закрывается этими кустами. В этом направлении, какую работу проводите?» - поинтересовался член общественного совета Александр Казанцев.

По словам Ж. Мухатова, по нормам ПДД живая изгородь должна быть не более 50 см в высоту. В Петропавловске – до 80-90 см.

«Мы внесли представление акиму города на приведение изгороди в соответствие с нормами. Есть и штрафные санкции. Мы имеем право налагать. За девять месяцев провели около 200 исследований дорог, чтобы внести предложения. Вопрос постоянно на контроле. Если в месячный срок коммунальные или другие службы не дают ответа, привлекаем к ответственности», - сказал Ж. Мухатов.



