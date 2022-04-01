На 85 процентов обновился состав депутатского корпуса Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжаются мероприятия по обсуждению Послания Президента страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев проводит встречи с жителями области, трудовыми коллективами, молодежью, представителями социальной сферы и обсуждает с ними основные положения главного стратегического документа.

Очередная встреча состоялась в школе №22 в городе Таразе с участием жителей района поселка Сахзавод. Во встрече приняли участие государственный инспектор Администрации Президента РК Гали Кенжеахметов и секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков.

До начала обсуждения глава региона вместе с государственным инспектором осмотрели учебные кабинеты школы №22, которая была введена в эксплуатацию в прошлом 2021 году.

«В жамбылском регионе создано 11 информационных групп, которые разъясняют населению основные направления Послания Главы государства, рассказал на встрече Бердибек Сапарбаев. - В состав групп вошли представители НПО, СМИ, госорганов, всего 130 человек. Они проводят встречи в городах, районных центрах, селах, выслушивают мнения и предложения жамбылцев. В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на совершенствовании многопартийной системы, усилении роли Мажилиса и маслихатов, развитии гражданского общества, укреплении обратной связи власти с населением. В этом направлении огромная ответственность возложена на местные исполнительные органы».

Глава региона отметил, что по итогам последних выборов состав депутатов областного маслихата обновился на 85 процентов. В маслихате представлены депутаты пяти партий.

Бердибек Сапарбаев также сообщил, что в соответствии с требованиями населения меняется состав общественных советов.

«После январских событий в регионе был создан новый общественный институт «Общественная приемная», куда вошли общественники, представители интеллигенции, СМИ, депутаты. Они на регулярной основе проводят встречи с жамбылцами, в ходе которых выявляются актуальные социальные проблемы и работают над их эффективным решением. Уже есть первые результаты их деятельности. Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В соответствии с поручением Главы государства, в области, помимо государственных программ, реализуются и проекты регионального уровня. К примеру, в рамках проекта «Жомарт түлек» при спонсорской поддержке 157 тысяч выпускников на территории области реализовано 393 инвестиционных проекта на сумму 8,8 млрд тенге.

В рамках проекта «Асарлатып үй салу» в 2020 году введено в эксплуатацию 99 домов, в прошлом году - 134 дома. Планируется, что в этом году жамбылцы общими усилиями построят для многодетных и малоимущих семей больше домов, чем в 2021 году.

По проекту «Таразға тарту» на 42 объектах проведены работы по благоустройству на общую сумму 2,1 млрд тенге. Проект найдет свое продолжение и в этом году. Кроме того, в этом году будет запущен проект «Жаңғырған Жаңатас». Таким образом, новые объекты откроются не только в областном центре, но и в районах.

В рамках социальной ответственности бизнеса в Таразе возвели 10 социальных объектов на общую сумму 12,7 млрд тенге.

В свою очередь, аким города Тараза Ержан Жилкибаев вкратце остановился на проводимых в городе масштабных проектах. Градоначальник рассказал о том, как решаются вопросы, поднятые до этого на встречах с жителями территориального округа №4.

Таразцы также смогли задать вопросы и получили подробные ответы.

Подводя итоги встречи, Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность вклада каждого гражданина в реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

После встречи аким области провел личный прием граждан. Все поднятые вопросы будут решены в рамках закона, заверил он.