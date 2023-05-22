ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На 800 тысяч тенге обокрал шымкентцев вор-карманник из Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Аль-Фарабийского района города Шымкента с заявлением о краже обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, у нее украли мобильный телефон во время покупок на вещевом рынке. По указанному факту следователи начали досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Полицейские приняли все необходимые меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию. При проверке записей с камер видеонаблюдения оперативники вышли на мужчину, подозреваемого в карманных кражах.

Как оказалось, «щипач» своей курткой на руках закрыл обзор кармана жертвы и, достав оттуда смартфон, скрылся. Стражи порядка с помощью видеокамер и очевидцев проследили маршрут движения мужчины и задержали его по месту проживания на одной из съемных квартир в течение нескольких часов. Он 41–летний житель Атырауской области.

Следствием установлено, что задержанный причастен еще к четырем фактам карманных краж на городских рынках. За полтора месяца он успел присвоить телефоны шымкентцев на общую сумму 800 тысяч тенге. Также выяснилось, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Следователи не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти.