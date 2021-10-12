На 80% выросли инвестиции в обрабатывающую промышленность в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте инвестиций в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается привлечение значительных инвестиций в недобывающие отрасли. В январе-сентябре текущего года темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 15,1%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В частности, инвестиции выросли в строительстве в 1,3 раза, обрабатывающей промышленности – на 80,6%, торговле – на 37,8%, сельском хозяйстве – на 36,7%, сфере информации и связи – на 14,3%, операциях с недвижимым имуществом - на 18,9% и финансовой деятельности – на 15,6%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской области и в Северо-Казахстанской области», - заключил министр.