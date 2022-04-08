На 80% снижены тарифы на объектах по предоставлению услуг подъездных путей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале текущего года первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, в рамках поручения Главы государства по наведению порядка на подъездных путях, поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать обоснованность стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

На первом этапе с 1 февраля 21 субъекту, осуществляющим услуги предоставления подъездных путей, уже снижены тарифы в среднем на 80% (АО «ЦТС», ТОО «Arman Kala Limited» и другие). При этом, Правительством РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжена работа по выявлению недобросовестных субъектов, злоупотребляющих своим положением при предоставлении услуг.

На сегодняшний день, во всех регионах страны снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей. Таким образом, принимаемые меры окажут положительный эффект на конечную стоимость перевозимых товаров (грузов) и существенно снизят расходы предпринимателей по оплате указанных услуг.