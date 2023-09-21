На 80 млн тенге обманула казахстанцев группа интернет-мошенников из ВКО

Сотрудники “Киберпола” криминальной полиции ДП ВКО раскрыли многоэпизодное уголовное дело по фактам интернет-мошенничества, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

Так, ранее в Ульбинский отдел полиции УП Усть-Каменогорска с заявлением обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что неизвестный, позвонив ей, представился работником банка. Собеседник сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит. Предлагая свою помощь, лжесотрудник банка завладел анкетными данными доверчивой потерпевшей и сам оформил на нее кредит в размере 1 млн тенге.

Фото: polisia.kz



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность троих подозреваемых. Стражи порядка изъяли в их домах вещественные доказательства. На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге. Установлено, что молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки. Департаментом полиции начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены соответствующие судебные экспертизы.

Фото: polisia.kz

Аналогичные факты имели место на территории республики, где мошенники действовали по различным методам и схемам, преследуя одну цель – завладеть денежными средствами доверчивых граждан. Полицейские предупреждают, что самые распространенные способы мошенничества основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания граждан. Злоумышленники представляются банковскими сотрудниками, работающими в службе безопасности или в службе финансового мониторинга. Они сообщают человеку о подозрительной активности и предлагают ему продиктовать данные карты, чтобы “банк” принял меры по защите средств. Они также убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты. Гражданам необходимо запомнить, что сотрудники банка не будут сообщать по телефону о каких-либо операциях, происходящих на их банковских счетах. Если Вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.