На 8% увеличится число первоклассников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем учебном году ожидают рост контингента школьников на 4,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первоклассников в школы придет на 8% больше, чем в прошлом учебном году. Такая тенденция наблюдается не первый год. Чтобы решить проблему с дефицитом школьных мест, в регионе строят школы. Об этом сказал на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что к 1 сентября в Петропавловске откроется новая школа. Еще одна строится в ауле Бесколь Кызылжарского района.

В этом году в области снова потратят 5 млрд тенге на ремонт школ. Такую сумму выделяют второй год подряд. В прошлом году на эти деньги отремонтировали 142 объекта образования.

«Школы стали теплыми и комфортными. Мы должны забыть о том, что детям приходилось быть в школах в верхней одежде. Большое внимание уделяем системам отоплений. На 41% снизился процент пропусков занятий по болезням. Создаем условия для учителей, повышаем заработную плату. С 1 января 15,6 тысячи педагогам увеличили зарплату. Все должно работать на повышение качества образования детей», - подчеркнул К.Аксакалов.

Аким области отметил, что четвертая четверть прошла в непривычных для педагогов, детей и родителей условиях. Тем не менее, завершить ее удалось с неплохими показателями.

«Ни один ученик не остался без внимания. 580 компьютеров купили для детей из малообеспеченных семей. Учебный год завершили ученики по пилотному проекту «Временная семья». Мы его начали в прошлом году. Тогда по нему обучался 61 ребенок, в этом – уже 122. Это все дети из отдаленных сел, которым было сложно добираться до школы. Все это сказывалось на успеваемости. Мы видим по итогам года, что повысилась успеваемость, снизились пропуски уроков и меньше стала заболеваемость среди учащихся», - сказал К.Аксакалов.

Он добавил, что в регионе решили вопрос дефицита педагогических кадров и следующий учебный год начнут с закрытыми вакансиями.

«Три года назад не хватало 737 учителей. В этом году мы практически закрыли все вакансии и учебный год начнем без дефицита кадров. У нас есть много механизмов поддержки для сельских учителей, их нужно все использовать», - подчеркнул аким области.