На 8% сократилось количество предприятий в мебельной отрасли Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Казахстане отмечен значительный рост цен на мебель и предметы домашнего обихода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Прошедший год стал трудным испытанием для мебельной промышленности Казахстана. Не успели мебельщики оправиться после пандемии, как снова ушли в минус. Индекс промышленного производства в отрасли упал со 107,8 % в 2021-м до 89,3 % по итогам 2022 года (ИПП ниже 100 % говорит о спаде объемов выпуска в секторе). Это второй настолько плохой год в индустрии за последнее десятилетие. Такие же неважные производственные показатели были в 2020 году, когда индекс составил 89 %. Разница в том, что в локдаун первого года пандемии у людей не было возможности (а у многих и денег) делать покупки таких несрочных товаров, как мебель. В 2022-м мебельные фабрики и магазины работали без перебоев, по многим товарным позициям был даже отмечен рост спроса, но бизнес не мог выдержать конкуренции с импортом. В целом же спад в секторе наблюдался также в 2015-м (на 2,6 %) и 2012 году (на 8,7 %), а вот значительного подъема (хотя бы выше 10 %) не наблюдалось за прошедшее десятилетие вообще.

Главный продукт, который казахстанские компании в прошлом году делали в самом большом количестве (более 1 млн штук) – это стулья, кресла и другая мебель для сидения на металлокаркасе. За последний год объем производства в этой категории вырос незначительно: всего на 2,7 %. Больше стали выпускать различной мебели для кухни (плюс 11,8 %), комплектов для столовой и гостиной (плюс 15,8 %). А вот с бизнес-сегментом дела обстояли хуже. За январь-декабрь 2022-го отечественные мебельные компании потеряли 38,8 % объемов производства деревянной офисной мебели. Почти на треть упали и показатели по выпуску деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов).

По деньгам ситуация выглядит так. Последние три года объем производства мебели в стоимостном выражении рос. В 2022 году, как и в 2020-м, это происходило в основном из-за инфляционного удорожания всех товаров. В прошлом году мебельщики произвели продукции в денежном выражении на 8,4 % больше, чем в 2021-м. Общий объем выпуска в деньгах составил 64,7 млрд тенге, против 59,7 млрд тенге годом ранее. Это рекорд для отрасли за всю историю статистических наблюдений.

Однако с учетом снижения на фоне галопирующей инфляции реальных объемов производства 2022 год нельзя назвать успешным для этой категории обрабатывающей промышленности. И пережить его смогли не все. По данным на начало 2022-го в мебельной промышленности РК было зарегистрировано 1 516 действующих юрлиц. К 1 января 2023 года этот показатель сократился почти на 8% (минус 114 компаний), до 1 402 предприятий.

Антирекордом за последние годы можно назвать и рост цен на потребительском рынке. В четвертом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали на 6,1 %. В сравнении с общим уровнем инфляции по непродовольственным товарам (19,4 % в декабре 2022-го) можно предположить, что наценка на мебель в пределах 6,1 % не помогла компенсировать растущие затраты предприятий на производство.

Согласно данным АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry», в целом рынок мебельной продукции в РК за январь-ноябрь 2022 года превысил 458 млн долларов США. Наибольшую его долю занимал импорт (74,2 %), отечественные производители обеспечили лишь четверть от всей купленной казахстанцами продукции (25,8 %). За последний год удельный вес мебельной продукции made in Kazakhstan на домашнем рынке сократился на 3,2 п. п.

Статистика внешней торговли говорит о том, что объемы импортных поступлений за прошлый год в натуральном выражении уменьшились на 3 %. В страну ввезли 132,1 тысячи тонн мебели на сумму 390,8 млн долларов США (впрочем, в деньгах отмечен рост на 2 %). В структуре импорта произошли некоторые изменения. Главный поставщик мебели для Казахстана – Россия – значительно ослабил свои позиции, сократив объемы поставок в натуральном выражении на 28,4 %. И эту освободившуюся нишу на рынке заняли не отечественные производители, а поставщики из Беларуси и Китая. Эти страны нарастили свой импорт на 88,9 % и 62 % соответственно.

Хуже всего по итогам 11 месяцев 2022 года были позиции казахстанских производителей по таким категориям, как деревянная мебель для столовых и гостиных (здесь импорт перекрыл 89,3 % спроса), а также прочая разнообразная мебель для сидения, не включенная в другие группы (импорт – 97,9 %).

Несопоставим объем собственного выпуска с импортом также в сегменте деревянных стульев и табуретов (импорт – 86,5 %) и мебели для торговых предприятий (импорт 62,9 %).

Лучше обстоят дела у отечественных производителей только в сегменте деревянной офисной мебели (77,8 %, против 22,2 % импорта).

Экспорт мебели из Казахстана настолько мал, что по многим товарным позициям не достигает даже 1 % от имеющихся ресурсов.

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