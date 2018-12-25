На 8% сократилось количество обращений граждан в столичную прокуратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Астаны принимаются системные меры во исполнение задач, заложенных в Послании Главы государства народу Казахстана, где отмечена важность получения качественных ответов на обращения граждан, а также взаимодействия госорганов и населения в обеспечении верховенства закона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Первое, основными критериями при приеме граждан определены доступное разъяснение порядка рассмотрения обращений в органах прокуратуры и ориентирование на обращение непосредственно в госорган, в компетенцию которого входит разрешение интересующих гражданина вопросов.

Для этого сформирован единый справочник госорганов, с указанием контактов должностных лиц, ответственных за прием обращений. Дежурный прокурор только после получения подтверждения о принятом в госоргане заявлении, снимает данный вопрос с контроля.

Таким образом, уже на стадии приема граждан сокращается излишняя переписка с госорганами в виде перенаправления обращений по компетенции.

Второе, пересмотрен порядок личного приема граждан руководством. Теперь прокурор города принимает граждан два раза в неделю, а его заместители, прокуроры районов и их заместители - ежедневно.

В результате, число принятых на личном приеме граждан выросло на 46% (с 1 526 до 2 225).

Третье, прокуратурой внедрена практика ежеквартального проведения на площадке филиала партии «Нұр Отан» личного приема граждан руководством органов полиции, государственных доходов, юстиции, акимата и городского филиала Нацбанка.

Особенность мероприятия заключается в том, что уполномоченные органы на одной площадке комплексно, по принципу «Народной канцелярии», подходят к проблемным вопросам жителей столицы.

Всего по такому принципу принято свыше 100 человек. По 19 обращениям даны разъяснения, 10 - разрешены на месте. Обращения, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль первых руководителей госорганов.

Все эти меры позволили снизить количество поступивших в прокуратуру обращений на 8% (с 20 995 до 19 556), а также сократить на 10% (с 7 561 до 6 877) число перенаправленных в другие ведомства обращений.