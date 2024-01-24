На 8% снизилась заболеваемость корью - Минздрав РК
Принимаемые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори привели к положительной динамике в борьбе с инфекцией в Казахстане. Наблюдается спад заболеваемости за последние три недели января. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
- Заболеваемость в январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилась по стране на 8 %. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно, то есть более миллиона населения вакцинировано.
Охват детей 1 года плановой вакцинацией против кори достиг до 100,7%, а детей 6 лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%. Экстренной вакцинацией в очагах привито более 27 тысяч ранее непривитых контактных лиц. Наверстывающей вакцинацией привито более 178 тысяч детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию.
В целом, по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев, можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране, - отметили в пресс-службе Минздрава.
По информации министерства, на сегодня отмечается положительная тенденция по госпилизации детей с корью.
Снизился уровень госпитализации на 25% по сравнению с декабрем 2023 года. Средняя занятость коечного фонда по стране составляет 52%.
Сохраняется выше среднего уровень занятости в г. Астане, Акмолинской, Павлодарской и Жамбылской областях.
Министерством проводится мониторинг всех тяжёлых детей, при необходимости проводится телемедицинская консультация с привлечением специалистов различных профилей республиканского уровня.
- Обращаем внимание родителей на наличие прививок против кори у детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем принять меры по получению прививки в медицинской организации по месту прикрепления.
При возникновении симптомов заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.
Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори, - добавили в пресс-службе.