На 8% снизилась заболеваемость корью - Минздрав РК

Принимаемые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори привели к положительной динамике в борьбе с инфекцией в Казахстане. Наблюдается спад заболеваемости за последние три недели января. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

- Заболеваемость в январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилась по стране на 8 %. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно, то есть более миллиона населения вакцинировано.

Охват детей 1 года плановой вакцинацией против кори достиг до 100,7%, а детей 6 лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%. Экстренной вакцинацией в очагах привито более 27 тысяч ранее непривитых контактных лиц. Наверстывающей вакцинацией привито более 178 тысяч детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию.

В целом, по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев, можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране, - отметили в пресс-службе Минздрава.