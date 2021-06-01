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На 8,8% сократилось количество заразившихся коронавирусом в ЗКО за прошедшую неделю

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Июня 2021, 15:54
На 8,8% сократилось количество заразившихся коронавирусом в ЗКО за прошедшую неделю

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за прошедшую неделю сократилось на 8,8 процентов количество заразившихся коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, за последние сутки выявлено 56 больных КВИ, 112 человек выздоровело. С начала года заболеля 13 337 человек, из них 56,2 процента (7 508 человек) из Уральска, 13,7 процента (1 838) из Байтерекского, 11,2 процента (1 496) из Борлинского района. Всего в регионе в 18 инфекционных стационарах на 1 123 койки находятся на лечении 362 пациента, из них 32 в реанимационных отделениях. В том числе в Уральске в 5 больницах на 500 коек лежат 285 человек. В качестве резерва в области подготовлено 1 444 койки (679 в инфекционных, 765 в карантинных больницах).

По данным управления, для пополнения стабилизационного фонда на приобретение лекарственных средств выделено 422 миллиона тенге, из них на 217 миллионов уже подписаны договоры. Действует 13 лабораторий по выявлению коронавируса, за прошедшие сутки проведено 3 144 исследования.

С начала пандемии в ЗКО зарегистрировано 22 558 больных КВИ, из них 17 681 выздоровел, 338 человек умерли. На сегодняшний день 68 458 человек привито первым компонентом вакцины, 31 696 человек привиты вторым компонентом.


Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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