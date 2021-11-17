На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска лишилась 8,5 млн тенге после «звонка из банка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев рассказал подробности мошенничества.

В сентябре 54-летней горожанке позвонил на мобильный телефон неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он поинтересовался у женщины, оформляет ли она кредитный заем в банке. Несмотря на отрицательный ответ, мужчина утверждал, что кто-то оформляет на ее имя кредит, вероятно, это делают мошенники. Чтобы аннулировать заем, она должна сама быстро оформить кредит. Доверчивая горожанка согласилась и оформила онлайн-займы в различных банках на общую суму 8,5 млн тенге.

«В кратчайшие сроки был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий. Направлены запросы в банки второго уровня, проведен анализ полученных ответов. В Алматинской области установлена 30-летняя девушка, на карту которой переводились денежные средства потерпевшей. Девушка пояснила, что в Telegram нашла объявление о покупке банковских карт. За каждую открытую карту ей обещали по 10 тысяч тенге. Карты она отправила в Алматы через службу такси, у водителя их забрал неизвестный», - рассказал М. Жумалиев.

Полицейские установили троих молодых людей: двух парней в возрасте 25 и 29 лет и 18-летнюю девушку. Никто из них не работал. Занимались скупкой банковских карт, после чего использовали их в своих целях.

Досудебное расследование по этому делу еще не окончено.



