На 78% увеличили финансирование на амбулаторно-поликлиническую помощь в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начиная с 2020 года, объем финансирования первичной медико-санитарной помощи увеличивается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Политика Министерства здравоохранения, Правительства направлена на то, чтобы ставить акцент на первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Мы за то, чтобы заболевания не доходили до сложных форм, а выявлялись на начальных стадиях. Начиная с 2020 года, финансирование на амбулаторно-поликлиническую помощь увеличивается на 78% - до 740 млрд тенге», - сказал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов на пресс-конференции в СЦК.

По данным ФСМС, общий объем финансирования ПМСП увеличен на 20%.

Айбатыр Жумагулов также сообщил, что планируется увеличить количество поставщиков по оказанию ПСМП и медицинской реабилитации.

«Общее количество поставщиков в рамках нашего перечня на 2020 год составляет 2 096 медицинских организаций, из которых 62%, или 1276 организаций, являются частными. 793 организации, или 38%, являются государственными. Мы видим дальнейшее увеличение доли частных организаций. На опыте Карагандинской области, только за 3 месяца пилотирования более 10 было заявок на реализацию проекта в рамках ГЧП, из которых 5 поликлиник уже открылись и функционируют в регионе», - добавил А. Жумагулов.

Ранее в ФСМС пояснили, как проверить статус застрахованности в системе обязательного социального медицинского страхования.