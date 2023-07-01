На 78% обновили технику в лесхозах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по предупреждению степных и лесных пожаров, обновлению материально-технического оснащения лесохозяйственных учреждений, развитию государственного лесного фонда, охране лесов и животного мира активно проводят на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в лесничествах государственного лесного фонда приведены в рабочее состояние 34 пожарные наблюдательные вышки, организовано круглосуточное дежурство на 61 посту на пожароопасных территориях.

«В течение пожароопасного сезона в лесном фонде проводится воздушная контрольно-мониторинговая работа с применением самолета и вертолета РГП «Казавиалесоохрана», дислоцирующегося в Мойынкумском районе. В созданных при учреждениях пожарных группах работают 557 человек. Они обеспечены защитной одеждой и прошли специальное обучение. В учреждениях лесного хозяйства для охраны территории лесного фонда задействованы 72 единицы легковых автомобилей», - сказал руководитель ведомства Олжас Баккараев.

Кроме того, в этом году в целях укрепления материально-технической базы учреждений лесного хозяйства выделено 280 млн тенге, приобретается необходимая техника. На данный момент техническая база обновлена на 78%. За последние три года из областного бюджета выделено 583 млн тенге на приобретение 21 единицы трактора, 14 единиц автотранспорта, 183 единиц различных агрегатов.

Территория государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 миллиона 427 гектаров, из них покрытые лесом земли – 2 миллиона 357 тысяч гектаров. Площадь лесного фонда занимает 30,8% территории,

По плану воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021 - 2025 годы планируется высадить 140 млн деревьев. В 2022 году во время весенней посадочной кампании высажено 15,3 млн деревьев на площади 5 190 гектаров. Весной этого года планировалось высадить 16,6 млн деревьев на площади 5 670 гектаров. Однако в связи с началом вегетационного периода высажено только 15,6 млн саженцев на площади 5 330 га. Таким образом, план выполнен на 94%, отметил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев.

Напомним, на днях для укрепления материально-технической базы учреждений лесного хозяйства в Жамбылской области закупили 121 единицу новой техники.

За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров. Это стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров. Ежегодно в Жамбылской области природные пожары были настоящим бедствием, в огненной стихии гибли люди, наносился огромный ущерб экологии и экономике региона. Однако в 2021 году количество природных пожаров на территории Жамбылской области резко уменьшилось, благодаря мерам господдержки и оптимальной организации труда.