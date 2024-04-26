На 78 млн тенге обманула туроператор костанайцев, продавая несуществующие путевки

Судебные разбирательства проводились в отношении жительницы Костаная, гражданки Российской Федерации, которая в качестве туроператора продавала несуществующие путевки в Японию, Турцию, Египет, Тайланд и так далее. Суд приговорил девушку к 4 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам суда известно, что преступной деятельностью, женщина занималась с июня 2022 года по июнь 2023 года. Она, под предлогом предоставления туристических пакетов, предлагала гражданам приобрести путевки в разные страны, но ни одно обязательство так и не было исполнено.

В общей сложности она причинила ущерб 71 потерпевшему на общую сумму 78 млн тенге.

В суде подсудимая Ф. вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

— С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, наличие невозмещенного ущерба потерпевшим, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, сроком на 6 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, — сообщается в приговоре.

Приговор не вступил в законную силу.