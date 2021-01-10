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На 778 избирательных участках проходят выборы в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2021, 08:33
На 778 избирательных участках проходят выборы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в семь утра открылись избирательные участки. В регионе их 778. Началось голосование по выборам в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реализовать своё конституционное право смогут 920,4 тысячи избирателей, из них 18-летних - 14 583. Обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями. Они могут воспользоваться услугой инватакси для приезда на избирательный участок.

Одним из первых пришёл на избирательный участок № 17 в Караганде, расположенный во Дворце культуры горняков, - работник здравоохранения Назар Тнимов.

«Я считаю, проголосовать - это долг каждого гражданина. Мы видим общемировую практику, что люди сами должны выбирать свою судьбу. Организация на участке хорошая. Всё спокойно, соблюдены требования санитарной безопасности», - отметил избиратель.

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Избирательные участки подготовлены с учётом карантинных требований. Обязательные атрибуты - маски, перчатки и антисептики. Вместо ковровых дорожек на входе в пункты голосования постелены дезинфекционные коврики. На полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

На входе медработники и волонтёры измеряют избирателям температуру. Если она повышенная, то человека отводят в отдельное помещение для осмотра врачом либо для ожидания приезда скорой помощи. По письменному заявлению члены избирательной комиссии сюда доставят переносную урну.

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Периодически помещения для голосования будут проветривать. Также предусмотрена санитарная обработка.

Три региона в области вошли в «жёлтую зону» по эпидобстановке. Это Шахтинск, Абайский и Осакаровский районы. Здесь все члены избирательных комиссий, доверенные лица и избиратели прошли ПЦР-тестирование.

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В Карагандинской области от пяти партий зарегистрировано 706 кандидатов: Nur Otan - 520; «Ауыл» - 47; «Ак жол» - 69; Народная партия Казахстана - 21; ADAL - 49.

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