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На 77 млн тенге выявил нарушения в сфере контрафактной продукции Минюст РК

27 Августа 2021 15:23
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На 77 млн тенге выявил нарушения в сфере контрафактной продукции Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Kazpatent Ербол Оспанов рассказал о проводимой Министерством юстиции работе в сфере борьбы с контрафактной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государственную политику в сфере охраны прав интеллектуальной собственности осуществляет Министерство юстиции РК. За последние пять лет Министерством юстиции было проведено более 900 проверок, общая сумма выявленных нарушений в сфере контрафактной продукции – более 77 млн тенге», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

По его словам, большое внимание ведомство уделяет профилактике таких нарушений.

«В первую очередь, Министерство юстиции проводит работу по правовой пропаганде. Совместно с территориальными органами, департаментами юстиции, с акиматами областей, с палатой предпринимателей, с государственными и негосударственными органами, с Минфином и МВД проводятся большие мероприятия. За последние 2 года более тысячи мероприятий было проведено – это и семинары, и круглые столы», - отметил спикер.

«Главная задача этих мероприятий – довести до сведения населения недопустимость и неприемлемость самого контрафакта с целью оградить наших граждан от контрафактной продукции», - заключил Е. Оспанов.


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#Борьба с преступностью   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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