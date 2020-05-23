На 74 объектах торговли выявлены нарушения санитарного режима в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за два дня рейда было проверено более 400 объектов торговли и сферы услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что в области действуют мобильные группы, выявляющие нарушения норм санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновили свою деятельность после ослабления карантина.

«В 19 городах и районах региона ведут работу 24 мобильные группы. В их составе представители местных исполнительных органов, филиалов партии «Nur Otan», депутаты городских и районных маслихатов, специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг и представители СМИ.

В ходе рейдов осуществляется проверка соблюдения масочного режима, социального дистанцирования , наличия санитайзеров, санитарно дезинфекционного режима, а также проводилась разъяснительная работа среди субъектов предпринимательства», пояснили в пресс-службе.

За 18-19 мая мобильные группы посетили 491 объект, в том числе 143 непродовольственных и 209 продовольственных магазинов, 44 торговых домов и торгово-развлекательных комплексов, 44 кафе, 19 парикмахерских, 7 рынков, 8 аптек, 7 банков, одну школу и киоск.

«В результате проведенной работы на 74 объектах торговли выявлены нарушения санитарно-дезинфекционного режима. Так, на 30 объектах отсутствовали санитайзеры, дезсредства и дезковрики, на 12 отмечено не соблюдение социальной дистанции между посетителями. Кроме того, на 59 объектах было замечено нарушение масочного режима и отсутствие средств индивидуальной защиты, на двух объектах пищевая продукция реализовывалась без упаковки», — отметили в ведомстве.

В ходе рейдов выявлено 108 нарушений, 5 объектов общественного питания были закрыты. В департаменте подчеркнули, что работа мобильной группы продолжается.