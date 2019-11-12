На 700 млрд тенге выросли доходы республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о состоянии республиканского и местных бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда составили 26,320 трлн тенге. Доходов в республиканский бюджет собрано на сумму 5,285 трлн тенге, или 100% к плану. По сравнению с 10 месяцами 2018 года, рост составил 17%, или 771 млрд тенге. В основном за счет НДС, КПН, налогов на международную торговлю и внешних операций. Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 74 млрд тенге и составили 2,27 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли на 140 млрд тенге, это обеспечено в основном за счет налогов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, план по доходам выполнен во всех регионах, кроме Мангистауской области и Нур-Султана.

«Расходы республиканского бюджета составили 9 трлн 565 млрд тенге, или 99,2%. Не исполнено 79 млрд тенге. Из них экономия - 11 млрд тенге. Не освоено 68 млрд тенге. Здесь не учтены изменения уточненного бюджета, которые найдут отражение в текущем месяце», - отметил министр.

Что касается расходов местных бюджетов, то они составили 4 трлн 705 млрд тенге. Не исполнено 75 млрд тенге.

«В отчетном периоде регионам выделено целевых трансфертов на сумму 1 трлн 256 млрд тенге. На местном уровне они освоены на 97,3%, или 1 трлн 222 млрд тенге. Не исполнено 34 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено - 27 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: город Нур-Султан - 6,1 млрд тенге, Алматы - 4,9 млрд тенге, Туркестанская область - 3,4 млрд тенге, ЗКО - 2,9 млрд тенге», - заключил зампремьера.