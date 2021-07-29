На 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В инфекционных стационарах Атырау реанимационные койки загружены на 70 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение от коронавируса получают 1444 человека.

Общая загруженность составляет 49,4 % (на 2 922 койко-места). В отделениях реанимации находятся 80 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 70,2 % (на 114 мест).