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На 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау

29 Июля 2021 20:55
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На 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В инфекционных стационарах Атырау реанимационные койки загружены на 70 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение от коронавируса получают 1444 человека.

Общая загруженность составляет 49,4 % (на 2 922 койко-места). В отделениях реанимации находятся 80 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 70,2 % (на 114 мест).

Атырауская область продолжает находится в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, число заболевших COVID-19 растет в Атырау.


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Автор:

Виктор Сутягин

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