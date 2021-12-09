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На 70 млрд тенге вырастет экспорт товаров в 2022 году – прогноз Нацбанка

9 Декабря 2021 09:58
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На 70 млрд тенге вырастет экспорт товаров в 2022 году – прогноз Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Ерболат Досаев поделился прогнозом по экспорту на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках прогнозного раунда Национальным банком также актуализированы оценки показателей платежного баланса. В 2021 году дефицит текущего счета ожидается на уровне (-) 4,2 млрд долларов США, сократившись на 34,7% по сравнению с показателями прошлого года», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, высокие цены на нефть и металлы, заложенные при базовом сценарии, приведут к профициту в 1,5 млрд долларов США в 2022 году.

«В 2022 году экспорт товаров вырастет на 18,6% до 70,4 млрд долларов США за счет роста цен на основные экспортируемые сырьевые товары ввиду восстановления мирового спроса», - спрогнозировал глава Нацбанка.



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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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