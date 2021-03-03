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    15:10, 03 Март 2021 | GMT +6

    На 70 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские установили мошенницу, которая с помощью интернет-ресурсов организовала денежную пирамиду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию города Кокшетау с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница. С ее слов, малознакомая женщина обманным путем с помощью интернет-ресурсов завладела денежными средствами на сумму 63 тысячи тенге.

    По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по части 2 статьи «Мошенничество» УК РК.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 48-летняя жительница Кокшетау в 2020 году по WhatsApp создала группу, чтобы организовать денежную пирамиду. Ее жертвами стали около 20 человек из городов Актау, Жанаозен, Нур-Султан, Павлодар и других. Общая сумма ущерба, причиненного людям, составила более 70 млн тенге. Свою вину женщина признала.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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