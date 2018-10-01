На 70,8% выросло количество зарегистрированных легковых авто в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе-августе 2018 года зарегистрированы 565 077 легковых автомобилей, что на 70,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

По состоянию на 1 сентября этого года количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане составило 4008 тыс. единиц.

В отчетном периоде было зарегистрировано 9669 дорожно-транспортных происшествий, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. При этом пострадали 13 813 человек.

На 1 сентября страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств были осуществлены 41 040 страховых выплат на сумму 15,4 млрд тенге.