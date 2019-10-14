На 7 суток арестовали двух рудничан за селфи на капоте полицейской машины

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном двое нарушителей, сделавших «селфи» на капоте полицейской машины, принесли свои извинения стражам порядка. За свой поступок они были арестованы на 7 суток за совершение хулиганских действий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В городе Рудном двое молодых людей возрасте 21 и 20 лет, находясь в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения совершили хулиганские действия, сев на крышку капота служебного автотранспорта полиции. Свои действия парни объяснили тем, что хотели запечатлеть себя на фото и выложить в соцсети.

По данному факту полицейскими на правонарушителей составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Постановлением суда жители города Рудного признаны виновными в совершении правонарушения по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях.