На 7% снижено количество уголовных правонарушений в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Гарнизонный развод личного состава провел начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава жамбылского гарнизона довел до личного состава поручения Главы государства, озвученные в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021года, касающиеся кардинальных изменений критериев оценки полиции, перехода полицейской службы на трёхзвенную модель. Исполнение поручений рассмотрено на коллегии МВД РК по итогам работы за девять месяцев.

Жанат Сулейменов отметил, что, «выполняя данные поручения, департаментом полиции в результате принятых мер в области снижено количество уголовных правонарушений на 7%».

Начальник департамента полиции области акцентировал внимание личного состава на добросовестном исполнении служебных обязанностей, усилении мер по охране общественного порядка, недопустимости укрытия от учета уголовных правонарушений, профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также на недопущении нарушений законности и вежливом и внимательном отношении к гражданам.

Особое внимание генерал-майор полиции Жанат Сулейменов обратил на поручения Президента по дальнейшему внедрению сервисной модели полиции и её доступности.

«Сервисная модель полиции – это совместная деятельность полиции и общественности по обеспечению безопасности, повышению уровня защищенности и доверия к органам власти. Президентом определены три основных вектора в развитии сервисной модели. Это шаговая доступность полиции для населения, профилактика правонарушений путем своевременного устранения потенциальных угроз, где ключевая роль отведена участковым инспекторам полиции. И третье - тесное партнерство с населением, поскольку проблемы обеспечения безопасности в большей степени имеют местное значение и эффективно решать их возможно только при активном содействии местного сообщества», - сказал Жанат Сулейменов.

В гарнизонном разводе принял участие секретарь Таразского городского маслихата Батырбек Кулекеев, который дал положительную оценку работе департамента полиции, отметив снижение преступности и правонарушений. Он поблагодарил весь личный состав областного департамента полиции за то, что стражи порядка сохраняют спокойствие граждан в городе.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижения высоких результатов в работе, начальник департамента полиции наградил сотрудников полиции грамотами и благодарственными письмами.

Один из них - инспектор БПП УП города Тараза старший лейтенант полиции Хамит Айбол, рискуя жизнью, в сентябре этого года спас девушку, пытавшуюся совершить суицид, прыгнув с башенного крана. За проявленную смелость полицейский был награжден ценным подарком - наручными часами, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.