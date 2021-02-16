На 7 млн тонн нефти меньше запланированного отправили казахстанские экспортеры в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» Николай Горбань рассказал о ситуации с экспортом нефти из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каспийский трубопроводный консорциум занимает важное стратегическое положение в системе организации экспортных поставок нефти из РК, являясь главным экспортным трубопроводом, транспортирующим нефть из Западного Казахстана на мировые рынки через морской терминал на Черном море. Каспийский трубопроводный консорциум был создан по инициативе Первого Президента РК для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и ряда российских месторождений, расположенных на Каспии», - сказал Николай Горбань на брифинге в СЦК.

По его словам, нефтепровод имеет протяженность 1,5 тысяч км и включает в себя 15 нефтеперекачивающих станций, а также морской терминал с выносными причальными устройствами на берегу Черного моря в районе Новороссийска.

«Неуклонная поддержка проекта на самом высоком государственном уровне в Казахстане и в России позволила проекту стать реальностью, и в 1996 году был подписан договор акционеров. В состав акционеров вошли практически все крупнейшие нефтедобывающие компании, также работающие в Казахстане, ведущие разработку месторождений Тенгиз, Карачаганак, и т.д. По итогам 2020 года на морском терминале консорциума было принято и отгружено чуть более 59 млн тонн, из них 51,7 млн тонн нефти казахстанских грузоотправителей. К сожалению, это почти на 7 млн (тонн, прим. ред) меньше плана, от которого мы выполнили всего лишь 89,8%, отгрузили 572 танкера», - отметил спикер.

Он назвал причину такого явления.

«Как вы знаете, с мая 2020 года страны-экспортеры нефти и организации, входящие в ОПЕК+, договорились об ограничениях добычи нефти на 9,7 млн баррелей сутки до августа. И на 7,7 млн до конца 2020 года. В подтверждение данного решения Правительство РК приняло постановление о введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добычи углеводородов на период с мая по июль, и с августа по декабрь 2020 года. Соответствующие ограничения были отражены в графиках приема нефти от казахских грузоотправителей КТК в 2020 году и послужили причиной снижения отгрузки нефти на морском терминале консорциума на берегу Черного моря», - заключил Н. Горбань.