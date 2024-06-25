На 7 лет осуждены руководители коммунального предприятия в Жамбылской области

Руководство коммунального предприятия «Таза-Талас» в Жамбылской области осуждено за хищение государственного имущества, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ «Таза-Талас».

- Руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги реализовало третьим лицам 4 автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге. По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело расследовалось управлением досудебного расследования прокуратуры области. В рамках дела прокуратурой возвращено два автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.

Приговором Таласского районного суда директор предприятия «Таза-Талас» и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.