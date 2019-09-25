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На 7 лет осудили четырех парней за воровство невесты в Жамбылской области

25 Сентября 2019 11:42
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На 7 лет осудили четырех парней за воровство невесты в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приговором Кордайского районного суда четырех жителей Туркестанской области осудили к 7 годам лишения свободы за воровство девушки, а автомашина была конфискована как преступное средство и обращена в доход государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

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Инцидент начался осенью 2018 года с знакомства парня с девушкой, которая проживает в селе Кордай Жамбылской области. Непродолжительное общение молодых через социальные сети привело парня к мысли украсть девушку. Долго не задумываясь, парень с целью женитьбы, договорившись со своими тремя знакомыми, на автомобиле прибыл в Кордайский район. По приезду, позвонив на мобильный телефон девушки, предложил встречу, но она отказалась.

Не оставляя мысль о воровстве молодые люди начали следить за домом девушки и встретили ее на улице. Несмотря на отказ и сопротивление девушки, они насильно посадили ее в машину и выехали в Туркестанскую область. Однако были остановлены и задержаны сотрудниками полиции при выезде из города.

Прокуратура области разъясняет, что непродуманные действия парней могут повлечь тяжелые последствия - до пятнадцати лет лишения свободы. При этом лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Суды, Генпрокуратура,
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