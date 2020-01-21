На 7 лет лишили водительских прав нетрезвых талдыкорганцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первые нарушители закона, усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, понесли наказание в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы Алматинского областного суда, Талдыкорганским специализированным межрайонным административным судом рассмотрены два административных материала в отношении двух жителей города Талдыкоргана по части 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

«При рассмотрении дел, факты правонарушений подтвердились и не оспаривались правонарушителями. Постановлением суда правонарушителям назначено наказание: арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на семь лет», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 11 января 2020 года вступил в законную силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.