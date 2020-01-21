На 7 лет лишили водительских прав нетрезвых талдыкорганцев
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первые нарушители закона, усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, понесли наказание в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению пресс-службы Алматинского областного суда, Талдыкорганским специализированным межрайонным административным судом рассмотрены два административных материала в отношении двух жителей города Талдыкоргана по части 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.
«При рассмотрении дел, факты правонарушений подтвердились и не оспаривались правонарушителями. Постановлением суда правонарушителям назначено наказание: арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на семь лет», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, с 11 января 2020 года вступил в законную силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
- Самка снежного барса с котятами попала на видео в горах близ Алматы
- Один человек погиб, четверо пострадали в конфликте с применением оружия в Алматинской области
- Мальчик скончался, упав в открытый колодец в Алматинской области
- Пожар вспыхнул в одном из торговых домов Талдыкоргана: пострадала женщина
- Землетрясение ощутили жители Алматинской области
- Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана