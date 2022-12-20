На 7 лет лишили прав нетрезвого водителя в Жамбылской области

20 Декабря 2022, 21:26

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейды на трассах Жамбылской области проводят дорожные полицейские на предмет выявления нарушителей Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Таласского района проведены рейдовые отработки с целью профилактики нарушений Правил дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества дорожно-транспортных происшествий», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Так, в селе Акколь Таласского района инспекторы патрульной полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Mercedes-Benz 200». При установлении личности выяснилось, что водитель является жителем Сарысуского района. По заключению медицинской экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой» степени.

«В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 части 1 КоАП Республики Казахстан (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Решением Таласского районного суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Автомобиль водворен на штрафстоянку», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В департаменте полиции Жамбылской области предупреждают об административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и призывают граждан строго соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщалось, в регионе прошло ОПМ «Правопорядок», выявлено 1 626 административных правонарушений, в том числе управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на «встречку», не предоставление преимущества в движении пешеходу, управление транспортом водителями, лишенными прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение ПДД. В ходе рейдовых мероприятий за нарушение ПДД остановлен водитель автомашины «BMW X5» с кыргызским учетом, который 44 раза превысил скоростной режим. Водитель оштрафован на 1 млн 255 тысяч тенге.

За грубое нарушение Правил дорожного движения оштрафовали свадебный кортеж жамбылские полицейские. Водитель Lada 21154» снял заранее номера, чтобы видеокамеры наблюдения полиции не зафиксировали его нарушения. Кортеж разъезжал по городу, участники кортежа выходили на проезжую часть с рюмками для эффектных кадров, высовывались из окон машин с телефонами, снимали видео и выкладывали в соцсети.

Автор: Галина Скрипник

Фото – департамент полиции Жамбылской области