На 7,3% увеличился темп прироста случаев заболевших коронавирусом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в регионе складывается не лучшим образом. По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, темп прироста случаев заболевших коронавирусной инфекцией за 24 мая составил 7,3%, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 25 мая на территории Западно-Казахстанской области зарегистрированы 414 случаев заражения коронавирусом. Всего зафиксированы 93 очага заражения по региону.





Показатель заболеваемости составил 63,2 на 100 тысяч населения. Инфекция обнаружена у 15 детей в возрасте до 14 лет. Из общего количества заболевших в Акжаикском районе зарегистрировано 5 случаев, Бурлинском – 7 случаев, Жанибекском – 2 случая, Байтереке – 5 случаев, Сырымском – 5 случаев, Таскалинском – 11 случаев, Теректинском – 2 случая, на город Уральск приходится 377 заболевших COVID-19.

По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, 252 случая расценены как завозные. Из общего количества заболевших по области всего на завозные случаи приходится 65,2%. Среди них 182 человека прибыли из Российской Федерации, 69 больных – из Атырауской области, из Германии приехал один заболевший человек.

Среди 162 контактных людей, заразившихся коронавирусом, 55 медицинских работников, 3 сотрудника полиции, 2 работника детских садов, 2 методиста с отдела образования города Уральска, 2 преподавателя образовательных центров города, 1 сотрудник блокпоста, 1 работник областного департамента государственных доходов, 85 человек из домашних очагов заражения.

В 93 очагах заражения зарегистрированы 1115 контактных лиц, из них в близком контакте с заболевшим были 597 человек, в потенциальном контакте – 518 граждан.

На 25 мая в области выписаны 226 больных с выздоровлением и 2-кратным отрицательным результатом анализов с интервалом 24 часа. В стационарах получают соответствующее лечение и медицинское наблюдение 342 человека, на домашнем карантине в режиме самоизоляции находятся 1134 .

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в области, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории области постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО карантин продлен до 15 июня.



