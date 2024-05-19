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    11:14, 19 Май 2024 | GMT +6

    На 67% возросло число аварий в СКО

    ДТП
    Фото: pixabay.com

    В Северо-Казахстанской области за четыре месяца зарегистрировали 107 дорожно-транспортных происшествий. Это на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным начальника управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области Саяна Аскарова, в авариях пострадали 168 человек. Из них 14, в том числе один ребенок, погибли. В прошлом году пострадавших было 113, погибших – пять.

    - В авариях погибло людей в 4,5 раза больше, чем от убийств: 14 человек в ДТП, три убийства. В этом году наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Петропавловске, Кызылжарском и Тайыншинском районах. При небольшом количестве аварий высокий процент погибших в Есильском и районе М. Жумабаева. Зачастую правонарушитель - это мужчина в возрасте до 50 лет. Основными причинами происшествий на дорогах остаются низкая культура поведения и водителей, и пешеходов и сознательное нарушение правил дорожного движения – несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. За четыре отмечается рост зарегистрированных уголовных транспортных правонарушений на 16%, - прокомментировал С.Аскаров.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Полиция Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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