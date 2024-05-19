На 67% возросло число аварий в СКО

В Северо-Казахстанской области за четыре месяца зарегистрировали 107 дорожно-транспортных происшествий. Это на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным начальника управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области Саяна Аскарова, в авариях пострадали 168 человек. Из них 14, в том числе один ребенок, погибли. В прошлом году пострадавших было 113, погибших – пять.