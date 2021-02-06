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    11:13, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    На 67-летнюю жительницу Кокшетау оформила кредит ее квартиросъемщица из СКО

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница СКО оформила кредит на 67-летнюю пенсионерку из Кокшетау, у которой снимала жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 января в управление полиции города Кокшетау поступило заявление от 67-летней жительницы областного центра. Пенсионерка сообщила, что неизвестный оформил на ее имя в микрокредитной организации «Фрэнли Файнэнс Казахстан» кредит на сумму 25 тысяч тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 37-летняя, ранее судимая за мошенничество жительница села Новоишимское Северо-Казахстанской области. Подозреваемая призналась в содеянном. Выяснилось, что ранее злоумышленница снимала в аренду комнату у потерпевшей и, воспользовавшись невнимательностью и доверчивостью пожилого человека, оформила кредит на имя женщины через ее телефон», - рассказали в ведомстве.

    По факту было возбуждено досудебное производство по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    Полицейские призвали акмолинцев никогда и ни в каких ситуациях никому не передавать свои личные данные, в том числе копии документов, удостоверяющих личность, номер ИИН. Прежде, чем передавать какую-либо информацию о себе, необходимо тщательно выяснить, для какой цели и кому она нужна.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Акмолинская область
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